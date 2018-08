Dafne Schippers is 'alle negatieve shit' beu

Het gaat desondanks goed met Schippers, vertelt ze. Ze is blij met haar nieuwe huis en met haar tien maanden oude pup. De sprintster heeft zin in het toernooi van volgende week en wil ‘gewoon lekker lopen’. Ondanks dat haar tijden tot op heden tegenvielen. ,,Ik ga met een goed gevoel naar de EK.’’



Anderhalve week geleden in Londen liep ze na haar zevende plaats in de Diamond League in één ruk van atletiekbaan naar kleedkamer. De vragen om commentaar negerend, haar teleurstelling duidelijk merkbaar. Nu, wanneer haar soms heftige reactie na races ter sprake komt: ,,Tuurlijk, tuurlijk. Ik train niet tien keer in de week kneiterhard om boven de 11 en boven de 22 seconden te lopen. Zo simpel is het.’’



Schippers zegt dat ze zich na afloop van een race de vraag stelt: waar ging het fout, waar niet? Dat is hoe ze elke wedstrijd analyseert, dat is hoe ze hoopt te verbeteren. Om vervolgens fel te reageren als in hetzelfde gesprek door een ander gevraagd wordt wat er dan fout ging. Alsof de woordkeuze nieuw is. ,,Fout? Fout? Wat is er fout? Dat is de vraag.’’



Ze moet het antwoord zelf ook schuldig blijven. Ze weet niet waardoor ze, in dit seizoen dat ze als tussenjaar bestempelt door het ontbreken van een WK of Olympische Spelen, niet zo hard loopt als ze zelf zou willen. In Londen finishte ze op de 200 meter na 22,42, ruim boven haar toptijd en Europees record van 21,63. Er zijn geen structurele problemen, zegt Schippers. ,,Ik zit eigenlijk heel erg goed in mijn vel. En dat is weleens anders geweest. Dan voelt het soms gek, want dan verwacht je: nu komen de tijden. Maar zo werkt het niet altijd. Er zijn meer factoren van belang. Ik denk dat het allemaal nog bij elkaar moet komen. Het voelt alsof delen goed gaan, maar de combinatie er nog niet is. Ik weet zeker dat het erin zit.’’



Tekst gaat verder onder de foto.