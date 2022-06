Dafne Schippers pakt op 100 meter nipt haar zevende nationale titel

Met bebloede hand pakte Marcel Wouda de wereldti­tel, wordt Arno Kamminga 24 jaar later zijn opvolger?

Als Arno Kamminga in Boedapest wereldkampioen wordt - vanavond doet hij de finale van de 100 meter schoolslag en later in de week zwemt ie nog de dubbele afstand - dan volgt hij na 24 jaar Marcel Wouda op.

19 juni