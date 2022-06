Dafne Schippers sprint eindelijk weer voor groot publiek: ‘Ik moet geduldig blijven, hoe moeilijk dat ook is’

Door Pim Bijl



Veel is vertrouwd. Het klaterende applaus van een zeer goed gevuld FBK Stadion bij de entree in de arena. Haar ouders op de tribune aan de finishzijde. Toch voelt het optreden in Hengelo ook als een nieuwe start voor Dafne Schippers (29). Want tussen haar uitschakeling op de Olympische Spelen in de halve finale van de 200 meter en de grootste baanwedstrijd in Nederland zat alleen haar recente onder-de-radar-rentree in Vught, die door haar nieuwe coach Wigert Thunnissen als het einde van een revalidatie was omschreven.