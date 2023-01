Dagzege voor trucker Martin van den Brink in Dakar Rally, maar Janus van Kasteren blijft leider

Podcast | Vader Marcel miste de Spelen op achthon­derd­ste, voor zoon Niels (17) is het steeds realisti­scher

Niels Laros is pas 17 jaar, maar maakte het afgelopen jaar in ongekend tempo naam in de atletiek. Hij werd dubbelvoudig Europees kampioen onder de 18 jaar en pakte in die leeftijdscategorie ook de Europese records op de 1500 meter en 3000 meter. Maar vandaag gaat het vooral over de familie Laros - een waar hardlopersgezin.

4 januari