Dakar Rally in 2020 in Saoedi-Arabië

De Dakar Rally werd oorspronkelijk verreden in Afrika, maar na terroristische bedreigingen werd de editie van 2008 geannuleerd. Sindsdien werd de rally gehouden in Zuid-Amerika.



David Castera, de directeur van de Dakar Rally, noemt het ‘een grandioze uitdaging om dit witte vel met ongelimiteerde mogelijkheden in te vullen.’