Dallas Mavericks maken gehakt van Portland Trail Blazers: zege met vijftig punten verschil

NBA Giannis Antetokoun­mpo leidt Bucks langs Nets en passeert Kareem Ab­dul-Jab­bar als clubtopsco­rer

Giannis Antetokounmpo heeft zijn ploeg Milwaukee Bucks in de NBA met 44 punten langs Brooklyn Nets geleid. In de verlenging werd het 120-119. De Griek beleefde een memorabele avond, want hij werd clubtopscorer aller tijden van de Bucks.

1 april