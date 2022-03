Dallas Mavericks trakteren Los Angeles Lakers op derde nederlaag op rij

Olympische ster Eileen Gu pakt tweede goud

Freestyleskiester Eileen Gu heeft bij de Olympische Spelen in Peking haar tweede titel behaald. De 18-jarige Chinese was vrijdag de beste op het onderdeel halfpipe. Gu, die in San Francisco is geboren, won eerder goud op de big air en zilver op de slopestyle.

18 februari