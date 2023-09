De All Blacks, dat is de Johan Cruijff-filosofie met de rugbybal: ‘Ze hebben een welhaast mythische status’

Met video Collin Veijer valt hard in Moto3: GP van Catalonië gaat aan Nederlan­der voorbij door blessure

Motorcoureur Collin Veijer start morgen niet in de Grote Prijs van Catalonië in de Moto3. De 18-jarige motorracer uit Staphorst heeft zaterdag bij een crash een voetblessure opgelopen, die hem in de race aan de kant houdt.