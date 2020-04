De corona-sportkalender van 2020: wanneer vindt wat nu plaats?

De nieuwe datums voor sportevenementen vliegen je momenteel om de oren. Het is soms moeilijk bij te houden. Hoe ziet de rest van het jaar er nu uit per sport? Een alfabetisch overzicht, dat bijna dagelijks wel verandert.

Amerikaanse sport

MLB: de hoop is dat het honkalseizoen eind juli begint en in november eindigt, mogelijk alleen gespeeld in één of twee staten (Arizona en Florida).

NBA: vanaf juli moeten de laaste reguliere basketbalduels en de play-offs worden gespeeld, in één stad. Las Vegas heeft de beste papieren.

NHL: het plan is om het ijshockeyseizoen af te maken in juli en augustus. Hoe is nog onduidelijk.

NFL: de start van het American football-seizoen staat gepland voor 10 september.

Atletiek

Vijf van de vijftien Diamond League-meetings zijn geannuleerd tot eind mei. Op 7 juni is vooralsnog de eerstvolgende in het Amerikaanse Eugene.

25-30 augustus: EK outdoor in Parijs (Fra)

14 september: marathon van Boston (VS)

27 september: marathon van Berlijn (Dui)

4 oktober: marathon van Londen (GBr)

18 oktober: marathon van Parijs (Fra)

18 oktober: marathon van Amsterdam

25 oktober: marathon van Rotterdam

1 november: marathon van New York (VS)

5-7 maart 2021: EK indoor in Torun (Pol)

19-21 maart 2021: WK indoor in Nanjing (Chn)

Volledig scherm Dafne Schippers. © BSR Agency

Autosport

De eerste negen races van het Formule 1-seizoen zijn uitgesteld of helemaal geannuleerd. De GP van Frankrijk, op 28 juni, staat nu als eerste op de kalender. Maar het lijkt een zekerheidje dat die ook wordt geschrapt. De GP van Oostenrijk, op 5 juli, is dan de volgende en meerdere partijen hebben zich al positief uitgelaten over een mogelijke seizoensstart in Spielberg.

30-31 mei: seizoensstart Indycar Series met twee races in Detroit

23 augustus: Indy 500 (was 24 mei)

19-20 september: 24 uur van Le Mans (was 13-14 juni)

Volledig scherm Max Verstappen © Getty Images

Baanwielrennen

Hoe het programma voor de rest van 2020 eruit gaat zien, is nog zeer onduidelijk.

24-29 november: Zesdaagse van Rotterdam

Basketbal

Er is definitief een punt gezet achter de eredivisie bij de mannen. Een kampioen is niet aangewezen. Voor de inschrijvingen voor de Europese toernooien van volgend seizoen wordt de huidige stand op de ranglijst aangehouden. De bekerfinale tussen Donar en Leeuwarden wordt verschoven.

BMX

De WK in Houston zouden van 26-31 mei gehouden worden, maar zijn uitgesteld. Naar een nieuwe datum wordt nog gezocht.

Darts

Volledig scherm Michael van Gerwen © BSR Agency Dartsbond PDC mikt op eind juli voor een herstart van de Premier League en heeft ook een nieuw schema opgesteld.

30 juli: Birmingham

13 augustus: Belfast

20 augustus: Londen

27 augustus: Leeds

3 september: Berlijn

9 en 10 september: Rotterdam

17 september: Glasgow

24 september: Manchester

1 oktober: Newcastle

15 oktober: Sheffield

Golf

De Amerikaanse PGA Tour wil vanaf half juni weer toernooien organiseren, te beginnen met de Charles Schwab Challenge in Fort Worth (Texas) van 11-14 juni. De European Tour ligt hoe dan ook stil tot eind juli. Het KLM Open, dat hieronder valt, staat vooralsnog gewoon gepland van 17-20 september. Bij de vrouwen hoopt men ook op een herstart in juni van de LPGA Tour.

6-9 augustus: PGA Championship (was 14-17 mei)

17-20 september: US Open (was 18-21 juni)

25-27 september: Ryder Cup

12-15 november: The Masters (was 9-12 april)

Dit jaar niet: Brits Open

Handbal

De Nederlandse handbalsters moeten in de week van 1 tot en met 7 juni nog vier kwalificatieduels spelen voor het EK, dat in december wordt gehouden. De mannen hopen in een rechtstreeks duel met Oostenrijk een ticket voor het WK van 2021 te veroveren. Zij moeten tussen 29 juni en 5 juli aan de bak.

3-20 december: EK voor vrouwen in Denemarken en Noorwegen

14 januari-31 januari 2021: WK voor mannen in Egypte

Hockey

De KNHB heeft nog geen streep gezet door de nationale competities en hoopt in mei en juni het seizoen af te kunnen maken. Al dan niet met of zonder play-offs.

De Pro League, het landentoernooi waar zowel de Nederlandse mannen en vrouwen aan meedoen, ligt in elk geval stil tot 17 mei.

Judo

8-10 november: EK in Praag (was 1-3 mei)

Motorsport

De eerste zes races van het MotoGP-seizoen zijn afgelast. Race nummer 7 is de TT in Assen op 28 juni. De organisatie is al in gesprek over een nieuwe datum in augustus of september.

In het motorcross zijn flink wat MXGP-races al verplaatst. Voor nu is de GP van Rusland op 5 juli de eerstvolgende race op de kalender.

Mountainbiken

De EK in het Oostenrijkse Stattegg gaan hoe dan ook niet door. De titelstrijd stond gepland voor 14-17 mei. Ook de WK in het Duitse Albstadt (25-28 juni) is afgelast. Nieuwe datums zijn er nog niet.

Volledig scherm © ANP

Roeien

De WK roeien, gepland voor 16-23 augustus in het Sloveense Bled, zijn definitief afgelast. Er wordt niet gezocht naar een andere datum. De EK in het Poolse Poznan (5-7 juni) vinden mogelijk nog in september of oktober plaats.

Rugby

Het toernooi om de Six Nations Cup ligt stil en er zijn plannen voor een herstart in de herst.

Shorttrack

Er komt geen nieuwe datum meer voor de WK in Seoel, die gepland stond voor 13-15 maart.

Tennis

Tot 13 juli wordt er niet getennist. De eerste ATP en WTA-toernooien die dan op het programma staan zijn Hamburg, Newport en Bastad bij de mannen en Boekarest, Lausanne en Bastad bij de vrouwen.

31 augustus-13 september: US Open

20 september-4 oktober: Roland Garros

Dit jaar niet: Wimbledon

Volledig scherm Novak Djokovic en Roger Federer na de Wimbledon-finale van 2019. In 2020 wordt er niet op het heilige gras gespeeld. © EPA

Turnen

Zowel door de EK voor vrouwen (30 april-3 mei in Parijs) als de EK voor mannen (27-31 mei in Bakoe) is een streep gezet. Er wordt nog naar nieuwe datums gezocht.

Voetbal

De KNVB hoopt dat er vanaf half juni weer gevoetbald wordt. In het gunstigste geval zijn de eredivisie en eerste divisie eind juli afgerond. In het conceptschema van de KNVB staat de bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht nu gepland voor 12 juli, in de Kuip.



Volgens verschillende media heeft de UEFA 26 en 29 augustus op het oog voor respectievelijk de finale van de Europa League en de finale van de Champions League.



Veel buitenlandse competities, zoals de Bundesliga, praten over een hervatting vanaf 8 mei, maar niets ligt nog vast.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Volleybal

De eredivisie wordt niet meer uitgespeeld. De Nevobo wijst geen kampioenen aan, in overleg met de Europese bond CEV wordt besloten welke teams aan de Europa Cup kunnen deelnemen. Over de scenario’s voor promotie en degradatie wordt nog nagedacht.

Wielrennen

Tot 1 juli wordt er hoe dan ook niet gekoerst, volgens de UCI. Wel heeft de Tour de France een nieuwe datum gekregen: 29 augustus-20 september. De WK vinden aansluitend plaats van 20-27 september. De Giro staat voor oktober op de kalender en de Vuelta wordt daarna nog verreden, zeer waarschijnlijk in november. Voor de vijf ‘monumenten’ (Milaan-San Remo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Ronde van Lombardije) wordt ook nog een plekje gezocht in 2020.

Zwemmen