De Geus pakt goud in wereldbekerfinale Marseille

De Nederlandse windsurfster kwam in de medalrace van de olympische RS:X-klasse als derde over de finish en die klassering volstond om de eindzege veilig te stellen. Ze hield de Britse Saskia Sills en de Italiaanse Flavia Tartaglini achter zich in het klassement.

De regerend wereld- en Europees kampioene was blij met haar prijs. ,,Vorig jaar miste ik het goud net in de medalrace, maar nu heb ik wel het goud kunnen pakken’', zei De Geus. ,,Ik voelde me heel goed hier. We hadden mooie condities, van alles wat. Ik heb een consistente reeks neergezet en dat was nodig om deze week te kunnen winnen.’'