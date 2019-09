De Geus stijgt op WK met stip naar 1

Badloe stijgt naar 2de plek op WK dankzij jury

24 september Kiran Badloe heeft de eerste WK-dag in de RS:X-klasse afgesloten op de tweede plaats in de tussenstand na drie races. De Europees kampioen kwam aanvankelijk op de zesde plaats uit, nadat hij als zevende, eerste en elfde over de finish was gekomen. Tegen die laatste klassering tekende hij echter bij de jury met succes protest aan, na een aanvaring bij de start.