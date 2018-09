De Geus zakt weg en Bouwmeester rukt op bij wereldbeker in Tokio

De wereldkampioene zakte in het Japanse Enoshima naar de zesde plaats in de tussenstand door matige klasseringen in race vier en vijf (tiende en vijftiende). Ze herstelde zich wel door race zes te winnen.

Marit Bouwmeester klom naar de tweede plaats in de Laser Radial. De regerend olympisch kampioene werkte zich omhoog in het klassement met de vierde en vijfde plaats in dagraces. Ook de Friezin kan zich bij de wereldbeker van Enoshima al kwalificeren voor Tokio 2020. Een plaats bij de eerste vier in de eindstand is vereist.