De Goede terug van weggeweest bij Oranje hockeyvrouwen

Van Rijsselberghe en De Geus plaatsen zich voor medalrace

13:59 De windsurfers Dorian van Rijsselberghe en Lilian de Geus hebben zich bij de WK in de olympische RS:X-klasse in Japan geplaatst voor de medalrace. Van Rijsselberghe, tweevoudig olympisch kampioen, begint morgen in Enoshima als negende aan de finale, zonder kans op een medaille.