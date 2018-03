De Grasse doet pas op de plaats

De Grasse is inmiddels volledig hersteld van de hamstringblessure die hem vorig jaar van de WK in Londen hield, maar hij vindt het nog te vroeg om al te vlammen.

,,De Gemenebest Spelen beloofden een mooie kans te worden om mijn talenten te laten zien aan de gepassioneerde fans in Australië'', zei De Grasse in een verklaring. ,,Maar ik wil daar niet naartoe gaan als ik niet op mijn best ben. Daarom hebben we de moeilijke beslissing genomen om mij af te melden.''



De Grasse (23) wordt gezien als de natuurlijke opvolger van Bolt. Hij kon het tijdens de Spelen in Rio ook al goed vinden met de Jamaicaanse sprintvedette. De Canadees hoopt eind april weer zijn eerste officiële wedstrijd te lopen sinds hij kort voor de WK van Londen geblesseerd raakte.