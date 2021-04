De ‘Max Verstappen van Amerika’ gaat ontspannen richting Indycar-start

Door Jeffrey van der Maten



,,Hey man! How are you doing? I'm fine, thank you very much!’’ Gepaard met een brede glimlach en een hand in de lucht groet hij de fans die hem, daags voor de start van zijn tweede seizoen in de Indycar Series, aan de tand willen voelen. Waar Formule 1-kanonnen als Lewis Hamilton en Max Verstappen weken voorafgaand en tijdens het raceseizoen in isolement leven, laat Van Kalmthout zich op Instagram uiterst ontspannen ondervragen door fans én media. Zo kan het dat hij vanuit zijn hotelkamer een vurig betoog houdt over zijn favoriete circuits, terwijl hij een paar seconden later karamel-zeezout kiest als zijn favoriete ijssmaak.