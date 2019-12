De mooiste beelden van Rico versus Badr

Gehavende Toronto Raptors boeken vierde zege op rij

21 december Toronto Raptors was met een gehavende ploeg toch te sterk voor Washington Wizards. De titelverdediger in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA had woensdag het uitduel bij Detroit Pistons gewonnen, maar zag wel Pascal Siakam, Norman Powell en Marc Gasol met blessures wegvallen. Zonder die drie basiskrachten werd het desondanks 122-118 in het voordeel van de thuisploeg, die de vierde zege op rij boekte.