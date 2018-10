De mooiste foto's van de Olympische Jeugdspelen in Buenos Aires

IOC-lid Baumann (51) overleden na hartaanval

15:17 Het Zwitserse IOC-lid Patrick Baumann is op 51-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hartaanval. Baumann, die ook secretaris-generaal was van de internationale basketbalbond FIBA, was in Buenos Aires waar hij de Jeugd Olympische Spelen bijwoonde.