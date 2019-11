De Nooijer aan de slag bij Duitse hockeysters

Volleybal­lers in OKT tegen Europees kampioen Servië en Frankrijk

13 november De Nederlandse volleyballers zijn voor het olympisch kwalificatietoernooi in januari in Berlijn zwaar ingedeeld. Oranje treft in de poule Europees kampioen Servië, Frankrijk (vierde bij het EK) en Bulgarije, de nummer acht van de Europese ranglijst. Nederland staat negende in de Europese rangschikking.