De oude Sjinkie Knegt? Geef ‘m nog een paar weken

Door Rik Spekenbrink



Op de 1000 meter van de NK afstanden in Heerenveen lijkt de titel te gaan naar Itzhak de Laat. Maar op de streep ziet de shorttracker ineens dat hij is ingehaald door een been. Het is het beroemde uitschuifbeen, ook wel telescoopbeen, van Sjinkie Knegt. Zijn handelsmerk, gisteren bovendien hét bewijs dat hij helemaal terug is, voor wie daar nog aan twijfelde. Even later wint hij met overmacht ook de 500 meter.



Knegt (31) merkt in het dagelijks leven ook dat weinig mensen er nog bij stil staan. Misschien omdat de schade vaak niet zichtbaar is. Of omdat de shorttrackploeg een nog veel triester voorval voor de kiezen kreeg (het overlijden van Lara van Ruijven). Maar dat hij in Thialf geroutineerd de afstanden afwerkt, is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Twee jaar geleden liep hij een zware kuitblessure op bij een ongeluk met een heftruck. Een maand later zette hij zichzelf in brand bij het aansteken van de open haard. Afgelopen februari stond hij bij de wereldbekerwedstrijd in Dordrecht voor het eerst weer op het ijs. En na een zomer trainen zien we dit weekeinde alweer flarden van de ‘oude Sjinkie’.