De pandemie en het vaderschap gaven Khalid Choukoud eindelijk rust: ‘Het was mijn redding’

Zo zegt hij na het missen van de Spelen in 2016 lang het plezier kwijtgeraakt te zijn. ,,Ik stond huilend aan het bureau van Ad Roskam (technisch directeur van de Atletiekunie, red.) om hem op andere gedachten te brengen, maar hij zei: limiet is limiet. Dat deed zo veel pijn. Ik kon uiteindelijk ook niet naar die Spelen kijken.’’

Choukoud vertelt in de podcast ook over het kickboksen in zijn jeugd, waarin hij conditioneel de beste was maar techniek ontbeerde en dat zijn vader sowieso niet wilde dat hij aan wedstrijden mee zou doen. Over de toevallige ontdekking van zijn hardlooptalent bij de rondjes van de kickboksers om het Zuiderpark. Nu, vele jaren later, nog altijd de plek waar hij het liefst zijn langste trainingen afwerkt.