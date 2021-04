De pingpong-hippie die VS en China weer om tafel kreeg, maar berooid stierf op zijn 52ste

Door Arjan Schouten



Nee, hij had vrij weinig weg van een diplomaat. Op zijn lange, sluike lokken droeg hij graag een rode zakdoek, of een strohoedje. Met zijn wijde broeken en t-shirts met drukke prints leek hij zo weggelopen van een albumhoes van The Grateful Dead. En zijn voorliefde voor marihuana maakte het hippie-plaatje rond Glenn Cowan helemaal af. Het was echter deze 19-jarige tafeltennisser die bij het WK in Japan in april 1971 toevallig een diplomatieke heldenrol vertolkte.