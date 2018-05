'De val van Jelle heeft mij gretiger gemaakt'

Door Lisette van der Geest Soms is daar plots de confrontatie. Zoals laatst, toen Niek Kimmann (21) in aanloop naar de wereldbekerwedstrijd van dit weekeinde de beelden van exact een jaar geleden op Papendal terugzag. ,,Dan denk je: oh ja, toen stond Jelle aan de start. Het zal nu wel anders zijn.” Dat zijn de momenten waarop Kimmann zich er het meest van bewust is dat Van Gorkom niet meedoet. Dat de 27-jarige nummer twee van de Olympische Spelen in Rio revalideert, waarbij het onzeker is of hij ooit volledig zal herstellen.

Na eerst twee weken in een kunstmatige coma, na een breuk in de schedel, in het gezicht, van zijn ribben, en beschadigingen aan lever, milt, nieren en hersenen. Maar Van Gorkom praat weer, beweegt weer en is steevast positief. Kimmann: ,,Ik vroeg zijn moeder of hij dat toevallig altijd was als ik langskwam, zij zei dat hij elke dag zo is. Daar heb ik echt diep respect voor.”

Het ongeluk veranderde Kimmann. Maakte hem scherper. ,,Het klinkt misschien gek, maar ergens zag ik het juist als een motivatie. Ik had al voor de valpartij het gevoel dat ik lichamelijk in goeden doen was, na die val dacht ik: een ongeluk zit in een klein hoekje, dus als je een kans hebt op winst, moet je die pakken. Die val heeft mij iets gretiger gemaakt.”



De seizoensvoorbereiding van de nationale BMX-selectie was door het ongeluk absoluut niet ideaal. De eerste periode was trainen van ondergeschikt belang, bleef het stil wanneer de groep verzamelde – een groot contrast met de normale drukte. ,,Het raakt iedereen. Maar je weet ook: we kunnen niks doen. We moeten er het beste van maken.”