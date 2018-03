De Vries (23) volgt Lammers (61) op na 24 Uur van Le Mans

Lammers rijdt dit jaar in juni voor de 24ste keer mee in de beroemde Franse autorace op het Circuit de la Sarthe. Hij wist hem één keer te winnen, in 1988. De coureur, die ook actief was in de Formule 1, maakte begin dit jaar al bekend dat hij na Le Mans zijn plek beschikbaar zou stellen als er een jonge en snelle opvolger zou komen. Die is nu gevonden in de 23-jarige De Vries. De Fries rijdt dit jaar ook in de Formule 2 voor het Italiaanse topteam Prema.