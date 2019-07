De Vries eindigt als zesde en behoudt leiding in klassement

Smits debuteert op WK open water met 21ste plek

8:46 Pepijn Smits heeft zijn eerste wedstrijd op de WK in het open water afgesloten op de 21ste plaats. De 22-jarige Brabander hield op de 5 kilometer lang voorin stand, maar Smits kon niet meedoen in de strijd om de medailles. De Hongaar Kristóf Rasovszky veroverde voor de kust van de Zuid-Koreaanse stad Yeosu de wereldtitel, nadat hij vorig jaar bij de EK in Glasgow ook al goud had gepakt op de 5 kilometer.