De Vries opent F2-seizoen met tegenvallende zesde plek

Door Arjan Schouten



Een opvallende strategie bracht Nyck de Vries, gestart als derde, al vroeg aan de leiding. Al in de dertiende van in totaal 32 rondes over Sakhir Circuit besloot Nyck de Vries vers rubber op te halen in de pits. Waar anderen pas later naar binnen gingen, leverde dat de Nederlander al vroeg de leidende positie op. Na achttien rondes kwam hij aan de kop van het veld te rijden, maar die positie tot het einde behouden bleek onmogelijk.



Stoeiend met zijn banden op het 42 graden warme asfalt in Bahrein kwam vijf rondjes later al de Canadees Nicolas Latifi van DAMS langszij, die vier rondes na De Vries pas nieuwe banden opgehaald had. Vier rondes later ging ook de tweede plek verloren, toen de Italiaan Luca Ghiotto - gestart van pole - De Vries inhaalde. En ook de laatste podiumplaats ging in rook op toen de Braziliaan Sergio Sette Camara de Nederlander vijf rondes voor het einde inhaalde. De Fransman Anthoine Hubert beroofde hem in het slot ook nog van de vierde plaats. En zelfs de vijfde plaats was hem niet gegund, want ook in de slotronde haalde ook de Zwitser Louis Déletraz hem nog in.