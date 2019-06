De Vries vanaf pole naar derde plek in F2-race Oostenrijk

Video Hockey­sters veroveren eerste Pro Lea­gue-ti­tel na zege op Australië

19:35 De hockeysters van Oranje hebben zaterdag voor eigen publiek de eerste editie van de Pro League gewonnen. In de eindstrijd van de Grand Final in het Wagener Stadion van Amstelveen was de wereldkampioen te sterk voor Australië. De winst werd in shoot-outs veilig gesteld (4-3), na de 2-2 na reguliere speeltijd.