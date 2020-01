Deceptie voor volleybalsters: geen Spelen na pijnlijk verlies op OKT

VIDEODe Nederlandse volleybalsters zijn er dit jaar niet bij op de Olympische Spelen in Tokio. De nummer vier van de Spelen in Rio de Janeiro (2016) werd op het OKT in Apeldoorn in de halve finale verslagen door Duitsland: 0-3 (25-27, 23-25, 22-25).

Nederland loopt daardoor een finaleplaats mis. Alleen de winnaar van het OKT bemachtigt een olympisch ticket. Eerder deze week wisten ook de mannen hun olympische droom niet te verwezenlijken, maar in tegenstelling tot de vrouwen golden zij niet als favoriet.

De volleybalsters plaatsten zich voor de halve finales van het OKT in eigen land door in de groepsfase van Azerbeidzjan en Bulgarije te winnen, waardoor een nederlaag tegen Polen geen fatale gevolgen had.

Duitsland, dat in de andere poule alle duels had gewonnen, had in de halve finale echter geen zin om aan een Nederlands feestje mee te werken. De ploeg benutte in de spannende eerste set het tweede setpoint en knokte zich in het tweede bedrijf terug van een achterstand van vijf punten.

Volledig scherm Anne Buijs en Kirsten Knip treuren. © ANP

Ook de derde set was zenuwslopend. Nederland trok na een stroeve start de stand gelijk tot 21-21, maar daarna deelde Duitsland toch de genadeklap uit aan de ploeg van bondscoach Giovanni Caprara.

De Duitse vrouwen, die vorige week in oefenduels nog drie keer verloren van Nederland, spelen morgen de finale om een olympisch ticket. De tegenstander komt uit de partij tussen Turkije en Polen.

Schoten tekort

Bondscoach Caprara was hard in zijn oordeel. ,,We speelden slecht. Vooral defensief schoten we tekort. Ik zag niet de juiste houding en instelling bij het team”, zei de Italiaan bij de NOS. ,,Hoe dat kan? Dat weet ik niet, daarvoor ken ik deze meiden niet goed genoeg. Aanvallend was het niet eens zo slecht, maar het leek erop dat ze in veel situaties niet begrepen wat er moest gebeuren. Het was teleurstellend.”