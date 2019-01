Deense handballers schrijven geschiedenis met eerste wereldtitel

Successkiër stopt Meervoudig olympisch kampioen Svindal (36) begint aan laatste kunstje

13:15 De succesvolle Noorse skiër Aksel Lund Svindal zet na de wereldkampioenschappen in februari in Noorwegen een punt achter zijn loopbaan. De 36-jarige Svindal maakte dat in het Oostenrijkse Kitzbühel bekend.