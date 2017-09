Definitief: Zomerspelen 2024 in Parijs, vier jaar later in LA

LA en Parijs hadden zich allebei kandidaat gesteld voor de Spelen van 2024. Beide kandidaat-steden zijn volgens het IOC echter zo goed, dat ze allebei een keer de Zomerspelen mogen organiseren. De Fransen krijgen hun zin met de Spelen van 2024. Het is dan precies honderd jaar geleden dat Parijs het mondiale sportevenement ook huisvestte. In 1900 was de Franse hoofdstad ook decor van het olympische toernooi. LA organiseerde de Spelen eerder in 1932 en 1984.



De eerstvolgende Zomerspelen, in 2020, worden in de Japanse hoofdstad Tokio gehouden.