Del Rey vijfde speler ooit met 58 slagen voor één ronde: ‘Ik ben nogal opgewonden over mijn spel’

Del Rey (23) is de vijfde speler die op profniveau de 18 holes in 58 slagen heeft voltooid. De huidige nummer 392 van de wereld liet in zijn recordronde acht birdies en drie eagles noteren.,,Ik zal blij zijn als ik zo even een tukje kan doen. Dat heb ik nu wel even nodig. Ik betwijfel echter of ik mijn ogen kan dichtdoen. Ik ben namelijk nogal opgewonden over mijn spel”, liet Del Rey weten.