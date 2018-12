Den Hertog en Schouten winnen marathon in Alkmaar

Dick Jaspers na jaren terug op eerste plaats wereldrang­lijst

20:47 Biljarter Dick Jaspers heeft zijn succesjaar in stijl afgesloten. De 53-jarige Brabander schreef in Hurghada in Egypte het laatste wereldbekertoernooi driebanden van 2018 op zijn naam. Hij versloeg zijn grote Belgische rivaal Frédéric Caudron in de finale met 40-34, in 21 beurten.