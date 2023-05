Denver Nuggets heeft nog één zege nodig voor historische finaleplaats

In de Crypto.com Arena in Los Angeles blonk Jamal Murray uit bij de Nuggets met 37 punten, 6 assists en 7 rebounds. De gasten hadden in het eerste deel van de wedstrijd het initiatief. Maar mede dankzij de steun van de publiek kwamen de Lakers terug. In het laatste kwart maakten de Nuggets onder aanvoering van Nikola Jokic toch weer het verschil. De Serviër maakte 15 van zijn 24 punten in de laatste fase van de wedstrijd. “We zijn er al die tijd voor blijven gaan, met dezelfde instelling als in de play-offs”, zei Murray na afloop.