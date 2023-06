Denver Nuggets verslaat Miami Heat in eerste duel NBA Finals, sterspeler Jokic blinkt weer uit

De 2,11 meter lange Serviër speelde ook op weg naar het bereiken van de eerste finale een grote rol. ,,We hebben veel respect voor deze ploeg”, zei Jokic na afloop over de Heat. ,,Maar we wilden vandaag de eerste slag zijn. Ik heb gedaan wat ik moest doen, net als de rest van de ploeg” Ook Jamal Murray was op dreef met 26 punten, 10 assists en 6 rebounds.

De Nuggets hadden in het derde kwart een gat van 24 punten geslagen. Maar de Heat kwamen in het beslissende kwart terug met 11 punten op rij. Het team uit Miami slaagde er niet in de zege van de Nuggets in gevaar te brengen. Bam Adebayo was topscorer bij de Heat met 26 punten. Gabe Vincent voegde er 19 punten aan toe. Sterspeler Jimmy Butler stelde teleur met 13 punten.