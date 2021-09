Derde medaille voor Lisa Kruger op Paralympische Spelen

Interview Vrouw van 90 vertelt Femke Bol op straat dat ze voor haar opbleef: ‘Zulke dingen was ik echt niet gewend’

30 augustus Voor het eerst in haar nog prille carrière voelt Femke Bol de impact en nasleep van de Olympische Spelen. Het toptalent op de horden vertelt rond haar 400 meter in Parijs over herkend worden op straat, mentaal landen na Tokio, het snel weer missen van de hordes en zwemmen in een meer. ,,Het is een beetje tegenstrijdig.”