Derde nederlaag waterpolosters tegen VS

Video Lakers met zieke LeBron James langs Pelicans

22 december Met een ietwat zieke LeBron James in de ploeg was Los Angeles Lakers te sterk voor New Orleans Pelicans in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA: 112-104. James noteerde 22 punten, 12 rebounds en 14 assists, zijn derde zogeheten 'triple double' van dit seizoen en de 76e in zijn carrière.