Derde remise Giri in Wijk aan Zee

Anish Giri heeft weer remise gespeeld in Tata Steel Chess, het internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee. De Nederlandse grootmeester, negende op de wereldranglijst, deelde in de derde ronde het punt met de Indiase routinier Viswanathan Anand. De partij duurde niet lang; na 21 zetten schudden de spelers elkaar de hand.