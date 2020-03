Derde remise op een rij voor Giri op Kandidatentoernooi

Beste quarterback ooit Superster Tom Brady tekent bij Tampa Bay Buccaneers

20 maart De geruchtmakende overgang van Tom Brady, de superster van de NFL, naar Tampa Bay Buccaneers is afgerond. De 42-jarige quarterback bereikte donderdag met zijn nieuwe club al overeenstemming over zijn lucratieve contract. Nadat de Amerikaanse sportheld de medische keuring goed had doorstaan, bracht hij zelf het nieuws naar buiten.