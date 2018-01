Derde zege voor Van Genugten

Pijlen » 'Baan ligt me' Gedegen start Joost Luiten in Abu Dhabi

18 januari Joost Luiten heeft een gedegen start gemaakt in het nieuwe seizoen. De 32-jarige Rotterdammer begon in Abu Dhabi zijn eerste toernooi van 2018 met een ronde van 69 slagen, drie onder het baangemiddelde. Luiten produceerde in zijn openingsronde vier birdies tegenover één bogey.