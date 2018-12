Detroit wint van Warriors bij rentree Curry

Curry had elf wedstrijden op rij gemist door een blessure aan zij lies. De tweevoudig meest waardevolle speler van de NBA was goed voor 27 punten. Blake Griffin maakte voor Detroit eveneens 27 punten.

De New York Knicks zorgden in een sensationeel vierde kwart voor een verlenging tegen het goed presterende Milwaukee Bucks. De Bucks gingen het laatste kwart in met een voorsprong van 14 punten, maar zagen de bezoekers uit New York terugkomen. In de verlenging wonnen de Knicks met 136-134, mede dankzij 28 punten van Emmanuel Mudiay en 26 punten van Kevin Knox. Giannis Antetokounmpo leidde de Bucks met 33 punten. Milwaukee blijft ondanks de nederlaag tweede in de Eastern Conference.