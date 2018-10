Bart Deurloo en co genieten in een lege arena

Van Bokhoven had niet gedacht dat een finaleplaats in Doha mogelijk was. ,,Zo'n wedstrijd, zo turnen, dat alles op het juiste moment op de juiste plek valt. Je wilt dat het zo gaat'', vertelde hij vorige week na de kwalificaties waarin Nederland voor het eerst in de top acht was geëindigd. Bij de EK in Glasgow was het team nog buiten de beste acht landen gevallen, een onverwachte tegenvaller. Twee maanden later stond de ploeg, met ook nog de tot Nederlander genaturaliseerde Belg Bram Louwije tussen de wereldtop. Een beetje aarzelend nog, dat wel. ,,Die Chinezen zijn echt kneitergoed'', vond Schmidt. ,,Ik was niet heel zenuwachtig, dacht ik. Tot we de arena inliepen.‘’