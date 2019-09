Deze 10 dingen moet je weten over de WK-atletiek

De WK atletiek beginnen vrijdag in het bloedhete Doha (Qatar). Van Dafne Schippers tot Sifan Hassan en van de zoektocht naar een nieuwe Usain Bolt tot een marathon in de nacht. Een vooruitblik in 10 vragen.

1. Wie zijn de grootste Oranje-troeven?

Vier jaar terug op de WK in Londen pakte Nederland vier medailles. Dat was een record. Dafne Schippers won goud op de 200 meter en brons op de 100 meter. Sifan Hassan pakte brons op de 5000 meter en ook meerkampster Anouk Vetter verraste met brons.

Schippers en Hassan zijn opnieuw onze voornaamste troeven. Schippers kent mede door rugproblemen geen goed seizoen en verschijnt niet als favoriet aan de start aan de 100 en 200 meter. Hassan daarentegen is komende weekeinde een van de voornaamste kandidaten voor goud op de 10 kilometer. Later op het toernooi komt ze nog in actie op de 1500 meter of de 5000 meter. Ze moet kiezen tussen deze afstanden omdat die nummers vrijwel gelijktijdig staan ingepland; er zit maar een half uur tussen. Maar ook op deze afstanden maakt ze kans op eremetaal.

Volledig scherm Dafne Schippers traint op Papendal. © Pim Ras Fotografie

2. Zijn er nog andere Nederlandse kanshebbers?

Medaillekansen zijn er ook voor de estafetteploegen. Zowel bij de mannen als de vrouwen liggen er mogelijkheden op de 4x100 meter. Goud lijkt onmogelijk, maar als alles meezit, is brons haalbaar.

Anouk Vetter is net als twee jaar terug in Londen van de partij, maar de meerkampster is door een voetblessure dit jaar wel een tijd uit de roulatie geweest. Een plak ligt niet in de lijn der verwachtingen.

Op de 10 kilometer hebben we naast Hassan nog een ijzer in het vuur: Susan Krumins. Op de vorige WK werd ze vijfde. Maar ze twijfelde lang of ze wel naar deze WK zou gaan. Door een parasiet werd ze afgelopen zomer ziek, waardoor ze enkele maanden slechts op halve kracht kon trainen.

Een outsider is Nadine Visser op 100 meter horden. Op de 60 meter heeft ze afgelopen jaren grote prijzen gewonnen, de vraag is nu of ze het ook op de langere afstand kan.

In totaal is Nederland vertegenwoordigd met 19 vrouwen en 11 mannen.

Volledig scherm Nadine Visser na haar zege op de 60 meter horden tijdens de EK Indoor in Glasgow. © ANP

3. Wanneer moeten we klaarzitten voor de buis?

Als het gaat om de Nederlandse toppers is het programma voor het eerste weekeinde:

Zaterdag 28 september

15.30 uur: Eerste ronde 100 meter vrouwen met Dafne Schippers

20.10 uur: Finale 10.000 meter vrouwen met Sifan Hassan en Susan Krumins

Zondag 29 september

20.20 uur: Halve finale 100 meter met Schippers

22.20 uur: Finale 100 meter



Maandag beginnen de series voor de 200 meter vrouwen; de finale daarvan is woensdag. De finales van de 1500 meter en de 5000 meter van de vrouwen zijn zaterdag 5 oktober. De WK eindigen op zondag 6 oktober.

De genoemden tijden zijn Nederlandse tijden. In Doha is het dan één uur later. Elke avond doet NPO 3 live verslag. Wie ook in de middag al atletiek op TV wil zien, is aangewezen op de België Één en Canvas.

4. Is het niet te heet in Qatar?

In Doha is het momenteel bloedheet. De voorspellingen voor de komende dagen: 38 tot 41 graden. Vanwege die hitte beginnen de wedstrijden pas in de loop van de middag. Het atletiekstadion in Doha wordt via een hypermodern aircosysteem gekoeld, waardoor de temperatuur voor atleten en het publiek maximaal 26 graden zal zijn.

Volledig scherm © ANP Graphics

Volledig scherm De airo in het stadion werkt prima. © BSR Agency

5. Hoe moet het dan met de marathon?

De marathon is natuurlijk niet te koelen. Daarom is dit onderdeel (42.195 kilometer) gepland in de nacht. Het startschot voor de vrouwen klinkt vrijdagavond om exact 23.59 uur lokale tijd. De mannen zijn volgende week zaterdag aan de beurt, ook dan vanaf 23.59 uur. O ja, ondanks dit bizarre tijdstip zal het nog steeds niet koel zijn. ’s Nachts is het altijd nog een graad of 30 in Doha. Het parkoers bestaat overigens uit 6 ronden van 7 kilometer, voornamelijk over de boulevard.

6. Is er een nieuwe Usain Bolt?

Jaren was Usain Bolt dé blikvanger op de WK. De excentrieke topsprinter uit Jamaica won 11 wereldtitels. Hij werd ook nog een 8 keer olympisch kampioen. Twee jaar terug in Londen deed hij voor het laatst mee aan de WK. Hij werd daar in zijn nadagen derde. Justin Gatlin won destijds en is in Doha om zijn titel te verdedigen, maar hij is al 37 jaar. Christian Coleman werd tweede en maakt nu een goede kans op goud. Hij raakte onlangs in opspraak omdat hij volgens de Amerikaanse antidopingbureau binnen een jaar drie dopingcontroles zou hebben gemist, maar wegens vormfouten werd de klacht ingetrokken. Ook Yohan Blake en Zhannel Hughes worden gezien als kanshebbers.

Volledig scherm Christian Coleman. © AP

7. Op wie moeten we vooral letten dit WK?

Let op Noah Lyles. De 22-jarige Amerikaanse sprinter wil vroeg of laat een wereldrecord van Usain Bolt breken (9.58 op de 100 meter, 19.19 op de 200 meter). Hij start in Doha alleen op de 200 meter en liep op deze afstand de snelste tijd van het jaar (19.50 ). Lyles valt op de baan onder meer op door hoge sokken met afbeeldingen van computergeanimeerde superhelden. Ook verft hij zijn haar soms grijs, zoals zijn held Goku zilver haar krijgt als een bijzondere kracht in hem boven komt. Geen doorsnee-atleet, deze Lyles, zowel op als naast de baan valt hij op.

Volledig scherm Noah Lyles. © BELGA

8. Heeft Qatar, niet echt een atletiekland, nog eigen troeven?

Jazeker! De plaatselijke hoop is gevestigd op Mutaz Essa Barshim. Deze 28-jarige hoogspringer verdedigt zijn titel van twee jaar geleden. Die prijs was geen toevalstreffer, want op de Olympische Spelen van zowel 2012 als 2016 pakte hij een medaille (zilver en brons).

Volledig scherm Mutaz Essa Barshim. © EPA

9. Loopt het publiek warm voor de WK?

Niet echt nog. In het stadion is plek voor 40.000 toeschouwers. Maar voor het hele evenement zouden in totaal pas 50.000 kaartjes zijn verkocht. Via weggeefacties, onder meer aan kinderen, zullen lege plekken enigszins worden teruggedrongen.

