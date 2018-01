Deze krasse knarren rijgen de wereldrecords aaneen

In het wetenschappelijk tijdschrift Age and Ageing werd Marchand in 2016 al eens als een sportief en menselijk wonder omschreven wegens zijn veteranenprestaties op het tweewiel. Maar wat te denken van Johanna Quaas (92). De in 1925 geboren Duitse is de oudste gymnaste ter wereld. Dat record vestigde ze in 2012 in Rome met oefeningen op de vloer en de brug met gelijke leggers. Johanna kan met recht een laatbloeier genoemd worden, want ze begon pas te turnen op haar dertigste. In 1963 trouwde ze met gymnastiekcoach Gerhard Quaas. Overigens kreeg ze twee jaar geleden voor haar 90ste verjaardag een parachutesprong cadeau. Met een grote glimlach stapte ze uit het vliegtuig.