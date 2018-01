Deze pakken moeten Knegt en Schulting aan goud helpen

Het grootste verschil is dat deze pakken ondersteunend zijn. ,,Je wordt er alerter van en bewuster van je manier van schaatsen”, vertelt Schulting. Knegt vult aan: ,,Dit kan net dat extraatje geven.”



En zo kan uitgerekend het Koreaanse Samsung de Nederlandse shorttrackers zomaar een extra duwtje geven. Als het aan Otter ligt, komt er nog veel meer technologische ontwikkeling in zijn sport. ,,We zijn nog lang niet zo ver dat we geen coach nodig hebben”, zo wuift hij de vraag weg of zijn eigen positie niet in gevaar raakt door de nieuwigheden. ,,Maar dit is stap 1. Misschien zijn we in 2022 wel toe aan stap 6 qua technologie.”