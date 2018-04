Deze sportfoto's moet je hebben gezien

18-jarige Postma verslaat zijn schermheld Verwijlen

23 april In 2008 zag Randy Postma Bas Verwijlen uitkomen op de Olympische Spelen in Peking en besloot hij ook vol ambitie te gaan schermen. Gisteren, tien jaar na dat besluit, hield hij op het NK in Almere de huizenhoog favoriet van diens tiende schermtitel af op het onderdeel degen. ,,Stiekem kijk ik nog tegen hem op”, zegt de dolblije 18-jarige junior.