Deze sportfoto's moet je hebben gezien

Volleybal­ster Buijs terug naar Italië

14:36 Volleybalster Anne Buijs gaat weer in Italië spelen. De 26-jarige international van Oranje, momenteel met de nationale ploeg actief in de Nations League, heeft een contract getekend bij Saugella Team Monza. Buijs speelde dit seizoen voor de Turkse club Nilüfer Belediyespor, na een avontuur in Brazilië.