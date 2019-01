Deze tien gingen Kramer voor met minimaal tien titels

Oud-tennisster Martina Navrátilová won in het land waar ze in 1981 staatsburger werd, de Verenigde Staten, liefst 12 keer het WTA-toernooi van Chicago. Zoals ze ook 11 keer de beste was in Eastbourne (eveneens WTA). Navrátilová, geboren in het voormalige Tsjecho-Slowakije, is inmiddels 62 jaar en was in totaal liefst 331 weken de nummer één van de wereld. Haar grand slamteller is blijven steken op achttien individuele titels.