‘Diack zal in de gevangenis sterven’

Handbal­vrou­wen op EK tegen Hongarije, Servië en Kroatië

13:01 De Nederlands handbalvrouwen zijn op het Europees kampioenschap in Noorwegen en Denemarken ingedeeld in groep C met Hongarije, Servië en Kroatië. Ze spelen de poulewedstrijden in het Noorse Trondheim. Dat is het resultaat van de loting in Wenen.