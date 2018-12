Dick Jaspers na jaren terug op eerste plaats wereldranglijst

,,Het is een paar jaar geleden dat ik op de ranglijst nummer één ben geweest, Het geeft een goed gevoel dat ik het nu weer ben'', liet Jaspers weten. ,,Maar ook dat ik nu eens kon winnen in Hurghada. Ik had er in de eerste twaalf jaar nooit een finale gespeeld, twee jaar geleden was mijn eerste en verloor ik, maar nu is het eindelijk raak. Dat maakt mijn jaar inderdaad nog mooier. Mijn beste jaren waren 2008 en 2011, maar dit is zeker ook een fantastisch jaar.''