Dirkse van den Heuvel (31) stopt na 203 interlands bij Oranje

,,Als ik terugkijk op mijn carrière ben ik trots, maar ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Het is mooi geweest", zegt ze op hockey.nl. De gewonnen WK-finale in Londen blijkt achteraf de laatste interland te zijn geweest voor Dirkse van den Heuvel, die zich nu gaat richten op haar toekomst als fysiotherapeut. ,,Ik bedacht me pas later: de WK-finale als laatste interland. Hoe mooi is dat.”



Dirkse van den Heuvel hockeyt momenteel bij SCHC en pakte met Oranje goud op de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Verder pakte ze op 2016 zilver bij de Spelen in Rio de Janeiro en werd ze twee keer wereldkampioen en drie keer Europees kampioen.