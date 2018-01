Dirkse van den Heuvel nieuwe aanvoerster hockeydames

Zware klus voor handballers op weg naar WK

27 januari De Nederlandse handballers staan komende zomer voor een zware opgave in de play-offs voor het WK. Oranje treft de verliezend finalist van het EK, dat momenteel in Kroatië wordt gehouden. Spanje en Zweden strijden zondagavond om de Europese titel én rechtstreekse kwalificatie voor het WK van volgend jaar in Denemarken en Duitsland.